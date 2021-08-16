Вирджил ВАН ДЕЙК: «Я не могу моментально восстановиться»

Матч АПЛ против «Норвича» (победа 3:0) стал для Вирджила Ван Дейка первым официальным после тяжелой травмы колена, которую он получил осенью прошлого года.

Защитник «Ливерпуля», который недавно продлил контракт с клубом, рассказал о своем состоянии после возвращения:

«Возвращение на поле – не конец главы, я пока набираю форму, хотел выйти на поле, сыграть в первом туре, мне это нужно было. Это поможет мне прибавить.

Я знаю свой организм и понимаю, что во многом я должен стать сильнее. Я не робот, не могу моментально восстановиться на 100 процентов».