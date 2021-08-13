Лидер защиты Ливерпуля подписал долгосрочный контракт с клубом

Нидерландский защитник Вирджил ван Дейк подписал контракт на четыре года с футбольным клубом «Ливерпуль».
30-летний футболист сыграл за «красных» 130 матчей, забил 13 голов. За это время выиграл Премьер-лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Сезон 2020/21 пропустил практически полностью после разрыва крестообразной связки.
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Источник — ФК Ливерпуль
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