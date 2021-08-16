В четверг, 19 августа, в первом поединке плей-офф квалификации Лиги Европы встретятся турецкий «Фенербахче» и финский ХИК.
Матч состоится в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.
«Фенербахче» – ХИК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
В прямом эфире поединок можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.