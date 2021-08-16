В четверг, 19 августа, в первом поединке плей-офф квалификации Лиги Европы встретятся турецкий «Фенербахче» и финский ХИК.

Матч состоится в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу». Начало встречи в 21:45 по киевскому времени.

«Фенербахче» – ХИК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

В прямом эфире поединок можно посмотреть на медиасервисе MEGOGO.