Фенербахче
0 : 0
ХИК
19.08.2021 21:45

Фенербахче – ХИК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Самый титулованный клуб Финляндии может оказаться непростым оппонентом для турецкой команды

  • 16.08.2021 12:20
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Фенербахче – ХИК. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
© ФК Фенербахче

В четверг, 19 августа, в Стамбуле на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» состоится первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором турецкий «Фенербахче» примет финский ХИК.

«Фенербахче»

 

Для команды португальского специалиста Витора Перейры это будет первый еврокубковый поединок в этом сезоне. На минувший выходных в новом чемпионате Турции «желтые канарейки» стартовали с победы над командой «Адана Демирспор» в 1-м туре со счетом 1:0. Единственный гол на 46-й минуте на свой счет записал экс-хавбек сборной Германии Месут Озил, который ранее за турецкий клуб не забивал.

В прошлом сезоне «Фенербахче» стал бронзовым призером турецкой Суперлиги, до чемпионства не хватило всего одной победы – отставание в два очка от чемпиона. Всего стамбульская команда выигрывала национальное первенство 19 раз, а в Лиге Европы максимально добиралась до стадии 1/2 финала, однако произошло это еще в сезоне 2012/13.

ХИК

 

В отличие от «Фенербахче», финский ХИК этим летом успел уже сыграть шесть еврокубковых поединков. Чемпион Финляндии начал свой вояж в Европе с первого раунда квалификации Лиги чемпионов, где деклассировал черногорскую «Будучност», одержав победу в противостоянии с общим счетом 7:1. А вот после поединков со шведским «Мальме» (1:2, 2:2) команде из Хельсинки пришлось спуститься в Лигу Европы.

В третьем раунде квалификации второго по престижности еврокубкового турнира ХИК выиграл у азербайджанского Нефтчи (2:2, 3:0) и теперь находится в шаге от выхода в групповой раунд. Пройти турецкий гранд самому титулованному клубу Финляндии будет очень непросто. Впрочем, даже поражение на этой стадии гарантирует еврокубковую осень, правда уже в Лиге конференций.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Фенербахче» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.28 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Фенербахче»: Байиндыр – Новак, Салаи, Тиссеран, Зайц, Луис Густаво, Кадиолу, Осайи-Сэмюэл, Кахведжи, Озил, Дурсун.

ХИК: Таннандер – О'Шонесси, Жаир, Лингман, Мурильо, Тенхо, Морен, Саксела, Браун, Валенчич, Риски.

19 августа, четверг

«Фенербахче» – ХИК
Стамбул. Стадион «Шюкрю Сараджоглу». 21:45
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 2:1
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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