Во вторник, 17 августа, состоится первый поединок 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Монако» — «Шахтер».
Матч пройдет в Монако на стадионе «Луи II». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Монако» — «Шахтер». Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Монако» — «Шахтер» покажет видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Шахтер».
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Источник — Sport.ua
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