В матче 1-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» на своем поле обыграл «Саутгемптон» со счетом 3:1.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Абдулай Дукуре (Эвертон).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Ришарлисон (Эвертон).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Адам Армстронг (Саутгемптон).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.