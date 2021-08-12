В субботу, 14 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» на домашнем стадионе «Гудисон Парк» примет «Саутгемптон». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Эвертон»

В прошлом сезоне «ириски» под руководством титулованного итальянского специалиста Карло Анчелотти неожиданно оказались за бортом еврокубков из-за неутешительных результатов в концовке. «Эвертон» занял лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ, отстав от седьмого на три очка.

А ведь перед ливерпульским клубом стояла задача побороться за топ-4, чтобы выйти в Лигу чемпионов. Поэтому отставка Анчелотти не заставила себя долго ждать, а на смену ему этим летом пришел 61-летний испанец Рафаэль Бенитес, ранее работавший в АПЛ в «Ливерпуле», «Челси» и «Ньюкасле».

«Саутгемптон»

«Святые» прошлый чемпионат завершили ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам. Нельзя сказать, что они вели отягощающую борьбу за выживание, ведь от 18-го места им удалось оторваться на 15 баллов. Однако 15-я строчка турнирной таблицы – явно не тот результат, которого хотели руководство клуба и болельщики.

Впрочем, прописка в Премьер-лиге сохранена – это главное. Австрийский наставник Ральф Хазенхюттль сохранил за собой место на тренерском мостике и теперь попробует добиться прогресса. Если китайско-швейцарские владельцы станут больше вкладывать денег в клуб, то он вполне может начать бороться за еврокубки, однако пока составить конкуренцию топам будет сложно.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Эвертон» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.00 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Эвертон»: Пикфорд – Динь, Годфри, Кин, Коулмен, Ивоби, Аллан, Дукуре, Таунсенд, Родригес, Калверт-Льюин.

«Саутгемптон»: Маккарти – Перро, Салису, Беднарек, Уокер-Питерс, Дженепо, Ромеу, Диалло, Армстронг, Адамс, Телла.

14 августа, суббота