Полузащитник «Бордо» Самюэль Калу потерял сознание прямо на поле во время поединка 2-го тура чемпионата Франции против «Марселя».

Хавбек «Марселя» Димитри Пайет должен был исполнять штрафной удар. Но перед ним неожиданно на газон без видимых причин упал игрок жирондинцев Самюэль Калу.

Калу через некоторое время очнулся, и главный тренер его моментально заменил.

Происшедшее очень напомнило инцидент с Кристианом Эриксеном на Евро-2020, которого врачи реанимировали прямо на поле.

Лига 1. 2-й тур

Марсель – Бордо – 2:2

Голы: Ундер, 34, Пайет, 41 – Пембеле, 51, Уден, 57.

ФОТО. Игрок Бордо потерял сознание прямо во время матча против Марселя