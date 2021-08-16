2-й тур
Марсель
2 : 2
Бордо
15.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Марсель — Бордо — 2:2. Видео голов и обзор матча

Напряженный поединок завершился результативной ничьей

  • 16.08.2021 08:26
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Марсель — Бордо — 2:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Марсель

В матче 2-го тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» дома сыграл вничью с «Бордо» (2:2).

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Марсель» — «Бордо» — 2:2
Голы: Ундер, 34, Пайет, 41 — Пембеле, 51, Уден, 57

События матча
88' Леонардо Балерди (Марсель) получает красную карточку.
57' ГОЛ ! Мяч забил Реми Уден (Бордо).
51' ГОЛ ! Мяч забил Тимоте Пембеле (Бордо).
41' ГОЛ ! Мяч забил Димитри Пайе (Марсель).
34' ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Марсель).
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Источник — Sport.ua

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