В матче 2-го тура чемпионата Франции по футболу «Марсель» дома сыграл вничью с «Бордо» (2:2).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Марсель» — «Бордо» — 2:2
Голы: Ундер, 34, Пайет, 41 — Пембеле, 51, Уден, 57
События матча
|88'
|Леонардо Балерди (Марсель) получает красную карточку.
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Реми Уден (Бордо).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Тимоте Пембеле (Бордо).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Димитри Пайе (Марсель).
|34'
|ГОЛ ! Мяч забил Дженгиз Ундер (Марсель).
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Источник — Sport.ua
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