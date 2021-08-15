В понедельник, 16 августа, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь» будет принимать одесский «Черноморец».

Игра пройдет в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко и судить ее будет арбитр Сергей Бойко. Начало встречи в 19:00.

«Мариуполь» - «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Мариуполь» - «Черноморец», за которой можно следить здесь.