15 августа состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором сыграют «Львов» и «Александрия». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Львов – Александрия. Стартовые составы команд
Львов: Ильющенков, Романчук, Махмутович, Якимец, Политыло, Эрнест, Грисьо, Ренан, Довгий, Зозуля, Альваро.
Запас: Костык, Шина, Крушинский, Хамелюк, Семенив, Бусько, Чирьяк, Брикнер, Ныч.
Александрия: Билык, Бабогло, Ковалец, Спинелли, Третьяков, Мирошниченко, Одарюк, Демченко, Цуриков, Копына, Дубра.
Запас: Ермаков, Мельник, Стецьков, Калюжный, Дрышлюк, Кожушко, Гринь, Новиков, Устименко.
Источник — Sport.ua
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