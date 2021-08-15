В воскресенье, 15 августа, состоится матч 1-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» на домашнем стадионе «Тоттенхэм Хотспур» примет «Манчестер Сити».
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале Setanta Sports.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Тоттенхэм – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Источник — Sport.ua
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