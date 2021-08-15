ПИХАЛЕНОК: «Если за мат давать красную, то будет удаляться по 4-5 человек»

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал результат матча против черниговской «Десны» (1:2), а также высказался о своем удалении.

«В первом тайме у нас ничего не получалось, плохо играли. Во втором тайме вышли, начали вроде хорошо, создавали моменты. Одно удаление, второе... Да, я может быть в чем-то виноват, но если за каждый мат и эмоции давать красные карточки, то с каждой команды будет удаляться по 4-5 человек за игру. Футбол - это эмоции», - сказал Пихаленок.