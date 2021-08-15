ПИХАЛЕНОК: «Если за мат давать красную, то будет удаляться по 4-5 человек»

Хавбек «Днепра-1» прокомментировал свое удаление

  • 15.08.2021 13:53
  • 925 просмотров
  • 7 комментариев
ПИХАЛЕНОК: «Если за мат давать красную, то будет удаляться по 4-5 человек»
© Футбол 1/2/3. Александр Пихаленок

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал результат матча против черниговской «Десны» (1:2), а также высказался о своем удалении.

«В первом тайме у нас ничего не получалось, плохо играли. Во втором тайме вышли, начали вроде хорошо, создавали моменты. Одно удаление, второе... Да, я может быть в чем-то виноват, но если за каждый мат и эмоции давать красные карточки, то с каждой команды будет удаляться по 4-5 человек за игру. Футбол - это эмоции», - сказал Пихаленок.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Shchebet
      Shchebet, 15.08.2021 14:20
    -1
    Его дело играть, а не рот открывать. Да ещё и женщину матом - наверное со своей матерью так не разговаривает...
    Портов на тысячу - игры "ноль". "Зірка"...
    Виноват - извинись...
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 15.08.2021 14:18
    -2
    Sergey Gorbachenko, 15.08.2021 14:11
    Вся беда ситуации в том, что судьей бала БАБА! Судья мужик и ухом бы не повел на такие выражения. Играют 22 мужика! Да там матюки звучат весь матч! И только нервная баба будет на них реагировать!
    Які 22 мужика??? Ви який футбол дивитесь? Вони як баби падають від подиху вітру... Спеціалісти... Може тоді на стадіон жінкам і дітям не ходити, а відразу з сізо і тюрем на стадіон вболівальниками заполоняти??
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.08.2021 14:15
    +3
    Смотря еще какой мат. Если заругался не персонально к судье - это одна история, если же сказал что-то типа: "да пошла ты дура", то тут красная без вопросов.
    Ссылка
    Sergey Gorbachenko
      Sergey Gorbachenko, 15.08.2021 14:11
    0
    Вся беда ситуации в том, что судьей бала БАБА! Судья мужик и ухом бы не повел на такие выражения. Играют 22 мужика! Да там матюки звучат весь матч! И только нервная баба будет на них реагировать!
    Ссылка
    Vitvit
    online
      Vitvit, 15.08.2021 14:11
    -3
    Та я тільки можу представити, що ти тій жінці напихав..... Не виховане мурло....
    Ссылка
    Vadum Hrynchuk
    online
      Vadum Hrynchuk, 15.08.2021 14:02
    +3
    Вот и за**ись, что по 4-5. В следующий раз удалят трех-четырех, а там и до одного-двух недалеко. Создают публичный продукт, вся ценность которого в привлекательности для широкой аудитории, и при этом искренне считают, что можно издавать ртом любые звуки.
    Ссылка
    bolelschik
      bolelschik, 15.08.2021 13:59
    -1
    Наказать надо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности