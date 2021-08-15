Пять игроков, которым яркая игра на Евро помогла перейти в топ-клуб

Чемпионат Европы 2020 года, который из-за пандемии Covid-19 состоялся нынешним летом, уже стал историей. Сейчас, когда на континенте понемногу оживает клубный футбол и запускаются розыгрыши национальных чемпионатов, о нем и вовсе успели слегка подзабыть. Но лишь болельщики, потому как скауты, агенты и клубные менеджеры продолжают вести активную кадровую работу, опираясь в своем анализе, в том числе, и на недавние результаты сборных на чемпионате Европы.

Несмотря на то, что сборная Украины под руководством Андрея Шевченко весьма успешно с точки зрения конечного результата выступила на Евро-2020, пока так никто из наших футболистов и не перебрался в какой-то топ-клуб Европы. Слухов было немало, прежде всего, вокруг Миколенко, Забарного и Матвиенко, но все они остаются в своих прежних клубах, а сегодня мы вспомним футболистов, которые после яркой игры на Евро сумели таки сменить прописку, пойдя на существенное повышение…

Карел ПОБОРСКИ

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Чемпионат Европы 1996 года, который состоялся на полях Англии, стал невероятно успешным для национальной сборной Чехии, которая впервые сыграла на континентальном турнире после распада Чехословакии. То ли обладая феноменальным поколением, то ли будучи воодушевленными историческим событием, но чешские футболисты выдали прекрасный турнир. На групповой стадии Чехия после стартового поражения от Германии (0:2) сумела сенсационно обыграть Италию (2:1), а затем в третьем поединке сыграла вничью с Россией (3:3), что позволило чехам выйти в плей-офф со второго места. В четвертьфинале Чехия одолела Португалию (1:0), затем в полуфинале в серии пенальти прошла Францию, а в решающем матче лишь в дополнительное время проиграла Германии (1:2).

Карел Поборски, игравший на позиции правого полузащитника, стал одним из тех игроков, которые привлекли внимание европейских топ-клубов. Именно он забил единственный мяч в ворота португальцев в четвертьфинале, а также отличился сразу тремя результативными передачами, в том числе одной – в финале против Германии, когда счет открывал Патрик Бергер. Логично, что после завершения чемпионата Европы на руководство пражской «Славии» вышло немало серьезных клубов, но наиболее убедительным оказался «Манчестер Юнайтед». 3,5 миллионов фунтов оказалось достаточно, чтобы трансфер Поборски на «Олд Траффорд» состоялся.

Увы, заблистать в «Манчестер Юнайтед» у Алекса Фергюсона талантливый Поборски не сумел, так как попал на период становления в команде звезды Дэвида Бекхэма. Тот прочно застолбил за собой место на правом фланге полузащиты «красных дьяволов», а Поборски провел в клубе всего полтора сезона, после чего был продан за 2,5 миллиона фунтов в «Бенфику». Что правда, с МЮ Карел все-таки успел стать чемпионом Англии, а также взять два Суперкубка, а всего провел в футболке английского гранда 45 поединков (5 голов и 3 ассиста).

Павел НЕДВЕД

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Недвед стал еще одним чешским футболистом, который до финальной части Евро-1996 выступал на родине, а после прекрасной игры на континентальном первенстве сумел перебраться в топ-клуб и топ-чемпионат. Игравший слева в полузащите Павел, стал автором первого гола чехов в ворота сборной Италии, а после сенсационной победы 2:1, почти все игроки сборной Чехии оказались под «микроскопами» скаутов, представляющих различные клубы Апеннинского полуострова. На тот момент контракт Недведа принадлежал пражской «Спарте», которая летом 1992 года выкупила полузащитника у «Шкоды» из Пльзеня (ныне эта команда называется «Виктория») за весьма пристойную по тем временам для тамошнего рынка сумму в 1 миллион долларов. Что правда, выбивать эти деньги бывшему клубу Недведа пришлось через обращение в Футбольную ассоциацию Чехии, так как боссы «красных» пытались, как это принято ныне говорить, «кинуть» трансферного партнера.

Как бы там ни было, но инвестиция в Недведа со стороны боссов «Спарты» всецело оправдалась, когда после Евро-1996 в клуб пришел факс с запросом на трансфер игрока от «Лацио». В процессе торгов чехи смогли выбить у итальянцев чуть более 5 миллионов долларов, а Недвед подписал с клубом из столицы Италии контракт на четыре года, который впоследствии был продлен. В стане «орлов» Павел окончательно превратился из «гадкого утенка» в «прекрасного лебедя». В 1999 году «Лацио» с Недведом в составе выиграл Кубок УЕФА, а через год чешский хавбек сыграл важнейшую роль в победе римлян в Серии А, которая стала для «орлов» второй и к нынешнему моменту остается последней в 121-летней истории клуба.

Всего в «Лацио» Недвед провел пять сезонов, сыграв 208 матчей, в которых отличился 51 забитым мячом и 16 результативными передачами. Летом 2001 года чешский хавбек был продан в «Ювентус» за 40 миллионов евро, причем туринский клуб выиграл непростую борьбу за Павела у «Манчестер Юнайтед» и «Челси». В стане «старой синьоры» Недвед сыграл еще больше матчей, выиграл четыре чемпионата Италии (хотя два титула впоследствии были у клуба отобраны из-за коррупционного скандала), а также не покинул туринскую команду после перевода ее в Серию Б, проведя в «Ювентусе» остаток карьеры, которую завершил в 2009 году, когда ему исполнилось 37 лет.

Давид ТРЕЗЕГЕ

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В 2000 году сборная Франции ехала на чемпионат Европы в Бельгию и Нидерланды в статусе действующего чемпиона мира. Это была великолепная команда, в атаке которой верховодили молодые, но звездные Тьерри Анри и Николя Анелька, а в полузащите «подавали снаряды» такие мэтры, как Зинедин Зидан, Дидье Дешам и Юрий Джоркаефф. Неудивительно, что на этом фоне несколько терялся 22-летний бомбардир «Монако» Давид Трезеге, который в чемпионате Франции-1999/2000 с 22 забитыми мячами стал вторым в списке голеадоров после великолепного бразильца Сонни Андерсона из «Лиона».

В итоге на Евро-2000 Трезеге сыграл лишь в трех матчах из шести, но именно его появление в финале против Италии стало ключевым для французской команды. Давид вышел на замену на 76-й минуте вместо Джоркаеффа, и сперва на третьей добавленной ассистировал Сильвену Вильтору, который сравнял счет и перевел матч в экстра-таймы, а затем на 103-й минуте с паса Робера Пиреса забил так называемый «золотой гол» - мяч, который завершил игру и принес титул чемпиона Европы сборной Франции.

После столь удачного континентального чемпионата боссы «Монако» не упустили шанс продать и как следует заработать на своем форварде. Трезеге за рекордные на тот момент для «Ювентуса» 45 миллиардов лир (25,5 миллионов долларов) перебрался в Турин, где провел следующие десять лет карьеры. Со «старой синьорой» Давид выиграл два чемпионства в Италии (еще два титула, как и у Недведа были аннулированы), помог «Ювентусу» вернуться в элитарный дивизион из Серии Б, а в 32 года подался в клубы рангом пониже, где выступал вплоть до 2014-го. В составе «Ювентуса» на счету Трезеге 370 матчей, 171 забитый мяч и 24 результативные передачи.

Хенрик ЛАРССОН

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Одному из лучших форвардов шведского футбола до эпохи Златана Ибрагимовича Хенрику Ларссону было суждено стать легендой шотландского «Селтика». За эту команду бомбардир провел семь сезонов и выиграл восемь трофеев. Ларссон отличался феноменальной результативностью в стане команды из Глазго – на его счету 175 забитых мячей в 221 поединке! Прилично Хенрик забивал и за сборную, но после ЧМ-2002 решил завершить международную карьеру, и лишь организованный болельщиками сбор подписей под петицией за его возвращение (поговаривали, что собрали более 110 тысяч подписей!), а также личные просьбы премьер-министра Швеции и тогдашнего главы УЕФА Леннарта Юханссона убедили Ларссона вернуться в сборную и сыграть на Евро-2004.

На чемпионате Европы 2004 года, победителем которого сенсационно стала сборная Греции, шведы неожиданно выиграли группу, где играли вместе с Данией, Италией и Болгарией. Это был тот самый чемпионат континента, на котором в последнем туре скандинавы разыграли устраивавшую обе стороны скандальную ничью 2:2, оставив итальянцев за бортом плей-офф. В четвертьфинале Швеция достойно противостояла Нидерландам, но уступила сопернику лишь в серии послематчевых пенальти. Хенрик Ларссон на том чемпионате Европы забил 3 мяча, став лучшим голеадором шведской команды, обойдя на один гол 22-летнего Ибрагимовича.

После Евро-2004 Ларссон принял решение покинуть «Селтик». Ему как раз пришло приглашение от «Барселоны», и в почти 33-летнем возрасте Хенрик наконец-то попал в настоящий европейский топ-клуб. В столице Каталонии Ларссон отыграл два сезона (59 поединков, 19 голов), став 2-кратным чемпионом Испании и выиграв Лигу чемпионов, после чего вернулся в родной «Хельсингборг». В 2007-м на правах краткосрочной аренды Хенрик поиграл еще и за «Манчестер Юнайтед», с которым успел стать чемпионом Англии, а карьеру завершил в ноябре 2009-го, когда ему было уже 38.

Лука МОДРИЧ

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В 2008 году чемпионат Европы было доверено провести Австрии и Швейцарии, а сборная Хорватии, цвета которой на турнире был призван защищать хавбек загребского «Динамо» Лука Модрич, угодила в одну группу с австрийцами. Но, несмотря на противостояние с одной из хозяев турнира, Хорватия уверенно выиграла квартет, добыв три победы в трех матчах, в том числе и над Германией со счетом 2:1.

После столь яркой игры на групповой стадии, многие специалисты предполагали, что хорваты и в плей-офф сумеют пройти далеко, но «шашечные» неожиданно уже четвертьфинале споткнулись на Турции. Матч завершился ничьей 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались турки. Лука Модрич провел на том чемпионате Европы три матча, в которых отличился одним забитым мячом (победным против Австрии) и результативным пасом в четвертьфинале.

После Евро-2008 Модрич наконец-то покинул родной для него чемпионат Хорватии. Талантливого полузащитника за 20 миллионов фунтов выкупил «Тоттенхэм», где Лука отыграл четыре сезона, но выиграть так ничего и не сумел. Впрочем, по поводу последнего над «шпорами» уже давно потешаются злопыхатели… В конечном итоге, летом 2012 года, уже после следующего чемпионата Европы, который прошел в Польше и Украине, и на котором Хорватия не смогла выйти из группы (что правда, это был квартет с будущими финалистами турнира Испанией и Италией, а также с командой Ирландии), Лука Модрич за 31,5 миллион фунтов перешел в «Реал». В стане мадридцев хорватский полузащитник, которому ныне уже 35 лет, выступает и по сей день, недавно переподписав контракт до конца сезона-2021/22. Отметим, что после завершения выступлений сборной Хорватии на Евро-2020, где «шашечные» добрались до 1/8 финала, Модрич заявил об уходе из национальной команды, остановившись на цифрах в 142 матча и 18 забитых мячей.