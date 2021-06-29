Конец эпохи. Модрич официально завершил карьеру в сборной Хорватии

Последней игрой стал матч 1/8 финала Евро-2020 между Хорватией и Испанией

  • 29.06.2021 01:09
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Конец эпохи. Модрич официально завершил карьеру в сборной Хорватии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок 1/8 финала Евро-2020 между Хорватией и Испанией (3:5 д.в.) стал последней игрой за хорватскую команду для хавбека Луки Модрича.

35-летний полузащитник «Реала» заявил об окончании карьеры в сборной Хорватии и прокомментировал игру так:

«Мы повели в счете после случайного гола. После этого испанцы играли лучше – по крайней мере, первые 60 минут. Мы слишком глубоко отходили на свою половину поля и давали им играть. Когда мы стали больше атаковать, игра пошла лучше, мы создавали больше моментов, и вот тогда удалось сравнять счет.

Мы продемонстрировали хорошую игру и характер. В начале дополнительного времени мы вели игру, но не реализовали два хороших момента. Затем игра повернулась не в нашу пользу, и мы не смогли еще раз отыграться».

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Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

 

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Источник — УЕФА

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