Конец эпохи. Модрич официально завершил карьеру в сборной Хорватии

Поединок 1/8 финала Евро-2020 между Хорватией и Испанией (3:5 д.в.) стал последней игрой за хорватскую команду для хавбека Луки Модрича.
35-летний полузащитник «Реала» заявил об окончании карьеры в сборной Хорватии и прокомментировал игру так:
«Мы повели в счете после случайного гола. После этого испанцы играли лучше – по крайней мере, первые 60 минут. Мы слишком глубоко отходили на свою половину поля и давали им играть. Когда мы стали больше атаковать, игра пошла лучше, мы создавали больше моментов, и вот тогда удалось сравнять счет.
Мы продемонстрировали хорошую игру и характер. В начале дополнительного времени мы вели игру, но не реализовали два хороших момента. Затем игра повернулась не в нашу пользу, и мы не смогли еще раз отыграться».
Невероятная игра: ошибка вратаря, мощный камбэк! Реакция Испании и Хорватии
Источник — УЕФА
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