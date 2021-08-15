Эдин ДЖЕКО: «Переход в Интер – отличная возможность для меня»

Боснийский форвард стал игроком миланского клуба

  • 15.08.2021 04:24
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Эдин ДЖЕКО: «Переход в Интер – отличная возможность для меня»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко

Боснийский форвард Эдин Джеко поделился эмоциями после подписания контракта с миланским «Интером».

«Ощущения хорошие, я очень счастлив. Это отличная возможность для меня, я хочу поблагодарить руководство и тренера «Интера» за их доверие, потому что они считают, что я все еще могу что-то изменить. Я приехал в «Интер», великий клуб, команду чемпионов Италии. За эти шесть лет в Серии А я смог увидеть, что такое «Интер» и что они представляют: теперь я могу играть с ними, и я очень счастлив».

В субботу «Интер» в товарищеском матче обыграл киевское «Динамо» со счетом 3:0, а Джеко забил один из голов.

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Источник — ФК Интер

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