ОФИЦИАЛЬНО. Дензел Дюмфрис и Эдин Джеко - игроки Интера

«Интер» после завершения спарринга с «Динамо» Киев объявил о переходе в команду правого защитника Дензела Дюмфриса и форварда Эдина Джеко.
25-летний Дюмфрис, который выступал за ПСВ и проявил себя на Евро-2020, подписал контракт до 2025 года.
35-летний Джеко, который выступал за «Рому», получил контракт до 2023 года.
Ранее «Интер» продал защитника Ашрафа Хакими в ПСЖ и форварда Ромелу Лукаку в «Челси».
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Источник — ФК Интер
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