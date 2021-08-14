ОФИЦИАЛЬНО. Дензел Дюмфрис и Эдин Джеко - игроки Интера

Клуб подписал защитника и форварда

  • 14.08.2021 23:22
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ОФИЦИАЛЬНО. Дензел Дюмфрис и Эдин Джеко - игроки Интера
© inter.it

«Интер» после завершения спарринга с «Динамо» Киев объявил о переходе в команду правого защитника Дензела Дюмфриса и форварда Эдина Джеко.

25-летний Дюмфрис, который выступал за ПСВ и проявил себя на Евро-2020, подписал контракт до 2025 года.

35-летний Джеко, который выступал за «Рому», получил контракт до 2023 года.

Ранее «Интер» продал защитника Ашрафа Хакими в ПСЖ и форварда Ромелу Лукаку в «Челси».

 

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Источник — ФК Интер

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