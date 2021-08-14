Десна – Днепр-1. Стартовые составы команд

14 августа в 19:30 пройдет матч 4-го тура УПЛ

  • 14.08.2021 19:22
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Десна – Днепр-1. Стартовые составы команд
© ФК Десна Чернигов

14 августа состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором сыграют «Десна» и «Днепр-1». Начало встречи – в 19:30.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Десна – Днепр-1. Стартовые составы команд

Десна: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов, Завийский, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий, Безбородько.

Запас: Мысак, Масалов, Биловар, Волошин, Будковский, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов.

Днепр-1: Паст, Н. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Пихаленок, Ди Франко, Назаренко, Джурасек, Чуже, Довбик.

Запас: Кожокару, Логинов, Игнатенко, Когут, Ярмолюк, Русин, Батагов.

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Источник — Sport.ua

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