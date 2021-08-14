14 августа состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором сыграют «Десна» и «Днепр-1». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Десна – Днепр-1. Стартовые составы команд
Десна: Литовка, Сафронов, Цымбалюк, Селин, Картушов, Завийский, Домбровский, Арвеладзе, Калитвинцев, Тотовицкий, Безбородько.
Запас: Мысак, Масалов, Биловар, Волошин, Будковский, Гуцуляк, Дегтярев, Шевцов.
Днепр-1: Паст, Н. Кравченко, Адамюк, Сваток, Дубинчак, Пихаленок, Ди Франко, Назаренко, Джурасек, Чуже, Довбик.
Запас: Кожокару, Логинов, Игнатенко, Когут, Ярмолюк, Русин, Батагов.
Источник — Sport.ua
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