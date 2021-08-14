Заря – Минай. Стартовые составы команд

14 августа в 19:30 пройдет матч 4-го тура УПЛ

  • 14.08.2021 19:15
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Заря – Минай. Стартовые составы команд
© ФК Заря Луганск

14 августа состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором сыграют «Заря» и «Минай». Начало встречи – в 19:30.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «УНИАН» и в YouTube.

Заря – Минай. Стартовые составы команд

Минай: Каниболоцкий, Снижко, Сакив, Голодюк, Пиняшко (к), Шиндер, Матич, Нуриев, Лопыренок, Кныш, Меличенко.

Запас: Таран, Маембе, Ткачук, Кожанов, Шпак, Карноза, Хахлев, Допилка, Малепе.

Заря: Василь, Фаворов, В. Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Гладкий, Кабаев, Громов.

Запас: Шевченко, Пиддубный, Чайковский, Назарина, Гринь, Перович, Алахьяр, Лунев, Алефиренко. 

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Источник — Sport.ua

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