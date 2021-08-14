14 августа состоится матч 4-го тура УПЛ, в котором сыграют «Заря» и «Минай». Начало встречи – в 19:30.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «УНИАН» и в YouTube.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Заря – Минай. Стартовые составы команд
Минай: Каниболоцкий, Снижко, Сакив, Голодюк, Пиняшко (к), Шиндер, Матич, Нуриев, Лопыренок, Кныш, Меличенко.
Запас: Таран, Маембе, Ткачук, Кожанов, Шпак, Карноза, Хахлев, Допилка, Малепе.
Заря: Василь, Фаворов, В. Вернидуб, Абу Ханна, Цыганикс, Иванисеня, Юрченко, Кочергин, Гладкий, Кабаев, Громов.
Запас: Шевченко, Пиддубный, Чайковский, Назарина, Гринь, Перович, Алахьяр, Лунев, Алефиренко.
Источник — Sport.ua
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