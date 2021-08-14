Юрий ВИРТ: «Верес наиграл на победу, мы потеряли два очка»

Наставник прокомментировал игру с «Ворсклой»

  • 14.08.2021 19:30
  • 280 просмотров
  • 1 комментарий
Главные новости
Десна – Днепр-1 – 1:0. LIVE

- Футбол

5
2991
Интер – Динамо Киев – 2:0. LIVE

- Футбол

125
8399
Заря – Минай – 0:0. LIVE

- Футбол

0
1368
Юрий ВИРТ: «Верес наиграл на победу, мы потеряли два очка»
© veres.rv.ua

Наставник «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Ворсклы».

«Доволен всем, кроме результата. Наиграли на победу. Первый тайм более равный был, а во втором тайме мы полностью переиграли «Ворсклу». Только по счету не переиграли. В физическом плане вышли на хороший уровень, но нужно в результате добавить. Я считаю, что мы потеряли два очка. Жаль, что не забили пенальти».

«Футболисты расстроились, потому что чуть-чуть не хватило. Если будем дальше так идти, то задачу на сезон выполним. 2 очка после четырех туров? Ну, мы начинали сезон, где три соперника - участники еврокубков».

«А мы дебютант, и у нас практически играет команда из Первой лиги. Паники нет», - сказал Вирт.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 14.08.2021 20:13
    0
    так і по статістіке у Вереса показникі краще
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности