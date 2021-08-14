Юрий ВИРТ: «Верес наиграл на победу, мы потеряли два очка»

Наставник «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью 1:1 в матче УПЛ против «Ворсклы».
«Доволен всем, кроме результата. Наиграли на победу. Первый тайм более равный был, а во втором тайме мы полностью переиграли «Ворсклу». Только по счету не переиграли. В физическом плане вышли на хороший уровень, но нужно в результате добавить. Я считаю, что мы потеряли два очка. Жаль, что не забили пенальти».
«Футболисты расстроились, потому что чуть-чуть не хватило. Если будем дальше так идти, то задачу на сезон выполним. 2 очка после четырех туров? Ну, мы начинали сезон, где три соперника - участники еврокубков».
«А мы дебютант, и у нас практически играет команда из Первой лиги. Паники нет», - сказал Вирт.
Источник — Футбол 1/2/3
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