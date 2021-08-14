Известно условие, при котором Динамо примет предложение по Супряге

Киевский клуб ведет переговоры с «Сампдорией»

  • 14.08.2021 13:48
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  • 1 комментарий
Известно условие, при котором Динамо примет предложение по Супряге
© ФК Динамо. Владислав Супряга

Сейчас «Динамо» Киев ведет переговоры с «Сампдорией» по поводу трансфера Владислава Супряги. Генуэзский клуб предложил 1,5 миллиона евро за аренду форварда с правом выкупа за 8 миллионов.

По информации итальянского ресурса Il Secolo XIX, «Динамо» готово принять предложение «Сампдории», но только при одном условии: если в сделку будет включен пункт, согласно которому «Динамо» получит определенный процент со следующей продажи игрока.

Напомним, кроме «Сампдории» на Супрягу претендует еще один клуб Серии А – «Удинезе».

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Источник — Il Secolo XIX

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    romanchik.8409
    online
      romanchik.8409, 14.08.2021 13:57
    +1
    Это условие наверное у всех в контрактах... Явно не в этом проблема.
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