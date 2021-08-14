Известно условие, при котором Динамо примет предложение по Супряге

Сейчас «Динамо» Киев ведет переговоры с «Сампдорией» по поводу трансфера Владислава Супряги. Генуэзский клуб предложил 1,5 миллиона евро за аренду форварда с правом выкупа за 8 миллионов.

По информации итальянского ресурса Il Secolo XIX, «Динамо» готово принять предложение «Сампдории», но только при одном условии: если в сделку будет включен пункт, согласно которому «Динамо» получит определенный процент со следующей продажи игрока.

Напомним, кроме «Сампдории» на Супрягу претендует еще один клуб Серии А – «Удинезе».