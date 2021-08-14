Стало известно, сколько Сампдория предлагает Динамо за Супрягу

Еще один итальянский клуб интересуется форвардом «Динамо»

  • 14.08.2021 11:45
  • 3140 просмотров
  • 6 комментариев
Стало известно, сколько Сампдория предлагает Динамо за Супрягу
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Известный итальянский инсайдер Николо Скира подтверждает информацию своего коллеги Джанлуки Ди Марцио о том, что «Сампдория» проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Владиславу Супряге.

Более того: Скира раскрыл финансовые подробности предложения, которое «Сампдория» сделала «Динамо». Речь идет о годичной аренде стоимостью 1,5 миллиона евро и праве выкупа за 8 миллионов евро.

Сегодня «Динамо» в Монце проведет товарищеский матч против «Интера». По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», на матче будут присутствовать президент «Динамо» Игорь Суркис и представители «Сампдории».

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Источник — твиттер Николо Скиры

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Т. Артём
    online
      Т. Артём, 14.08.2021 12:21
    0
    Год аренды, за матчей 20 будет ноль или 2 забитых
    Неужели можно рассчитывать что он 4 или 5 забьёт? Уровень как у довбика а то и ниже
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    New Zealander
    online
      New Zealander, 14.08.2021 12:05
    +2
    serge_kr, 14.08.2021 11:45
    Суркис скорее угробит парня чем даст заиграть в норм. чемпионате
    Да этот парень сам себя угробил уже. Он даже в украинском чемпионате не заиграл, хотя ему давали много шансов.
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    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 14.08.2021 12:00
    -1
    Логично будет часть прав оставить себе. Например возможность выкупа за 6 лямов на 60% прав на игрока.
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    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 14.08.2021 11:56
    +4
    Ну нормально.
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    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 14.08.2021 11:50
    +3
    serge_kr, 14.08.2021 11:45
    Суркис скорее угробит парня чем даст заиграть в норм. чемпионате
    Днонецкий, это ты про ваш шапито-клуб с его Бутками? От вас только сбежавшие украинцы играют в Европе.
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    serge_kr
    online
      serge_kr, 14.08.2021 11:45
    -11
    Суркис скорее угробит парня чем даст заиграть в норм. чемпионате
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