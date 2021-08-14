Стало известно, сколько Сампдория предлагает Динамо за Супрягу

Известный итальянский инсайдер Николо Скира подтверждает информацию своего коллеги Джанлуки Ди Марцио о том, что «Сампдория» проявляет интерес к форварду «Динамо» Киев Владиславу Супряге.
Более того: Скира раскрыл финансовые подробности предложения, которое «Сампдория» сделала «Динамо». Речь идет о годичной аренде стоимостью 1,5 миллиона евро и праве выкупа за 8 миллионов евро.
Сегодня «Динамо» в Монце проведет товарищеский матч против «Интера». По информации телеграм-канала «Динамо Киев Inside», на матче будут присутствовать президент «Динамо» Игорь Суркис и представители «Сампдории».
Источник — твиттер Николо Скиры
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Неужели можно рассчитывать что он 4 или 5 забьёт? Уровень как у довбика а то и ниже
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