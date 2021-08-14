Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Баварии следует быть более агрессивной»

Наставник «Баварии» - о матче против «Боруссии» Менхенгладбах

  • 14.08.2021 12:31
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Баварии следует быть более агрессивной»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью 1:1 с «Боруссией» Менхенгладбах в первом туре Бундеслиги:

«Конечно, никогда нельзя довольствоваться ничейным результатом. В целом, это была довольно зрелищная игра и нам, тренерам, будет что разобрать. У обеих команд были хорошие отрезки. Могу лишь сказать, что «Баварии» следует быть более агрессивной в контр-прессинге.

Разумеется, «Бавария» хотела победить, но, в конце концов, нам немного не хватило, что можно связать с физическим состоянием игроков.

Спорные моменты с неназначенными пенальти в ворота «Баварии»? Думаю, что когда у нас есть VAR, то всё становится более справедливым. Болельщики шумят и усиливают субъективные ощущения. Думаю, что без них в таких матчах было бы меньше различных дискуссий».

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Источник — Bayern & Germany

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