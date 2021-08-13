Гол Левандовски. Бавария сыграла вничью с Боруссией М на старте Бундеслиги

В стартовом матче 1-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью против «Боруссии» из Менхенгладбаха.
У «Боруссии» М гол забил форвард Алассан Плеа. А у «Баварии» отличился лучший бомбардир прошлого сезона Роберт Левандовски.
Бундеслига 1. 1-й тур
«Боруссия М» – «Бавария» – 1:1
Голы: Плеа, 10 – Левандовски, 42.
«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Скалли, Крамер, Вольф (Беннеттс, 72), Нойхаус (Бенеш, 90+1), Штиндль, Херрманн (Хофманн, 64), Плеа (Тюрам, 64).
«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано, Дэйвис, Станишич (Сарр, 82), Горецка, Киммих, Левандовски, Мюллер (Шупо-Мотинг, 82), Гнабри (Мусиала, 75), Сане (Коман, 74).
Предупреждения: Штиндль, 57. Нойхаус, 90.
Судья: Фриц (Германия).
13 августа. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».
Источник — Sport.ua
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