1-й тур
Боруссия М
1 : 1
Бавария
13.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Гол Левандовски. Бавария сыграла вничью с Боруссией М на старте Бундеслиги

У «Боруссии» М первый гол в сезоне забил форвард Алассан Плеа

  • 13.08.2021 23:35
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Гол Левандовски. Бавария сыграла вничью с Боруссией М на старте Бундеслиги
© Getty Images/Global Images Ukraine

В стартовом матче 1-го тура Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью против «Боруссии» из Менхенгладбаха.

У «Боруссии» М гол забил форвард Алассан Плеа. А у «Баварии» отличился лучший бомбардир прошлого сезона Роберт Левандовски.

Бундеслига 1. 1-й тур

«Боруссия М» – «Бавария»  1:1

Голы: Плеа, 10 – Левандовски, 42.

«Боруссия» М: Зоммер, Гинтер, Эльведи, Лайнер, Скалли, Крамер, Вольф (Беннеттс, 72), Нойхаус (Бенеш, 90+1), Штиндль, Херрманн (Хофманн, 64), Плеа (Тюрам, 64).

«Бавария»: Нойер, Зюле, Упамекано, Дэйвис, Станишич (Сарр, 82), Горецка, Киммих, Левандовски, Мюллер (Шупо-Мотинг, 82), Гнабри (Мусиала, 75), Сане (Коман, 74).

Предупреждения: Штиндль, 57. Нойхаус, 90.

Судья: Фриц (Германия).

13 августа. Менхенгладбах. Стадион «Боруссия-Парк».

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Источник — Sport.ua

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