Боруссия М

В пятницу, 13 августа, состоится поединок 1-го тура чемпионата Германии по футболу, в котором «Боруссия» из «Менхенгладбаха» примет мюнхенскую «Баварию».

Бундеслига наконец-то возвращается! И возвращается поединком двух очень известных клубов.

«Боруссия» Менхенгладбах

Минувший сезон вряд ли можно назвать для «Боруссии» очень удачным. Команда финиширована на 8-м месте в турнирной таблице при разнице забитых и пропущенных мячей 64-56. Да, в Лиге чемпионов «Боруссия» вышла из группы (к слову, обыграв донецкий «Шахтер» со счетом 10:0 по сумме двух матчей). Но уже в 1/8 финала турнира команда не смогла найти противоядие против «Манчестер Сити», дважды уступив со счетом 0:2.

Приобретения этим летом у «Боруссии» довольно скромные. Менхенгладбахский клуб купил 22-летнего защитника «Лейпцига» Ханнеса Вольфа за €9,5 миллионов и отдал €4 миллиона за 18-летнего левого защитника «Герты» Луку Нетца. Впрочем, «Боруссии» удалось избежать серьезных потерь, что, пожалуй, и было главным для немецкого клуба в летнее трансферное окно.

«Бавария»

Мюнхенская команда в минувшем сезоне, как обычно, выиграла Бундеслигу, набрав 78 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 99-44. Что было вполне ожидаемо. В Лиге чемпионов, правда, «Бавария» неожиданно не смогла одолеть ПСЖ в 1/4 финала — 2:3, 1:0.

С трансферной кампанией у «Баварии» тоже не все гладко. Главная проблема — не удалось удержать 29-летнего Давида Алабу, чей контракт подошел к концу. Футболист перешел в «Реал» на правах свободного агента. 32-летний Хави Мартинес тоже ушел бесплатно, перебравшись в Катар.

Из серьезных приобретений — только 22-летний центральный защитник «Лейпцига» Дайот Упамекано, за которого мюнхенцы выложили €42,5 миллиона. Ричардс и Ульрайх пришли на правах свободных агентов.

Прогноз на противостояние

Тяжело делать какие-либо осмысленные прогнозы на самом старте сезона, но «Бавария» всегда остается «Баварией». В этот раз мюнхенская команда тоже будет фаворитом противостояния, но «Боруссия» прекрасно об этом знает и постарается сделать все, чтобы набрать хотя бы одно очко. Но «Бавария» все равно выглядит куда более сильной.

Ориентировочные составы:

«Боруссия» Менхенгладбах: Зоммер — Лайнер, Гинтер, Эльведи, Скалли, Хофманн, Нойхаус, Вольф, Штиндль, Тюрам, Плеа.

«Бавария»: Нойер — Сарр, Зуле, Упамекано, Дэвис, Горецка, Киммих, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

13 августа, пятница