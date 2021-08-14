Вчера «Бавария» в матче-открытии нового сезона Бундеслиги на выезде сыграла вничью 1:1 с «Боруссией» Менхенгладбах. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Аляссан Плеа (Боруссия М).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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