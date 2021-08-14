ВИДЕО. Тухель рассказал, когда Лукаку сыграет за Челси

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о том, когда звездный новичок команды Ромелу Лукаку сыграет свой первый матч после возвращения в клуб:
«Лукаку в данный момент на карантине, он соблюдает коронавирусные протоколы. 16 августа он приступит к полноценным тренировкам с командой, а 22 августа должен будет сыграть против «Арсенала». Такой у нас план».
Сегодня, 14 августа «Челси» в первом туре АПЛ примет «Кристал Пэлас». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
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Источник — Goal.com
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