Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Томаса Тухеля имеет лишь два дня отдыха после Суперкубка УЕФА

  • 12.08.2021 15:56
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Челси – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 14 августа, состоится матч 1-го тура английской Премьер-лиги, в котором лондонский «Челси» на домашнем стадионе «Стемфорд Бридж» примет земляков из «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Челси»

 

Команда Томаса Тухеля удачно начала новый сезон, выиграв 11 августа в стартовом официальном матче первый трофей – Суперкубок УЕФА. «Челси» в нем был представлен в качестве победителя Лиги чемпионов прошлого сезона и смог одолеть испанский «Вильярреал», который триумфовал в Лиге Европы, лишь в серии пенальти.

Основное время завершилось вничью 1:1, а перед пенальти Тухель выпустил на замену Кепу, и испанский вратарь стал джокером, отразив важные удары и тем самым принес своей команде победу. Вероятно, Аррисабалага продолжит оставаться вторым вратарем «пенсионеров», а в основе по-прежнему будет играть сенегалец Эдуар Менди.

По итогам прошлого сезона «Челси» занял 4 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от чемпиона, «Манчестер Сити», на 19 баллов. Впрочем, победа над командой Пепа Гвардиолы в финале Лиги чемпионов сполна компенсировала отсутствие медалей национального чемпионата. А в этом сезоне уже можно попробовать и на чемпионство замахнуться.

«Кристал Пэлас»

 

«Стекольщики» под руководством предыдущего главного тренера Роя Ходжсона заняли 14 место в турнирной таблице элитного дивизиона Англии, набрав 44 очка. Поскольку «Кристал Пэлас» завершил чемпионат ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам, на тренерском мостике ожидаемо произошли изменения.

В начале июля клуб возглавил легенда сборной Франции Патрик Виейра, ранее выступавший в АПД за лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Пока 45-летний специалист не может похвастаться большими успехами на тренерском поприще, однако в нем видят перспективу. А если учесть, что в составе «Кристал Пэлас» достаточно талантливых игроков, то эта команда вполне способна ставить перед собой цель выступлений на евроарене.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Челси» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Челси»: Менди – Рюдигер, Зума, Аспиликуэта, Алонсо, Канте, Ковачич, Хадсон-Одои, Хаверц, Маунт, Вернер.

«Кристал Пэлас»: Гуаита – Митчелл, Гехи, Куяте, Уорд, Шлупп, Ридевалд, Макартур, Заха, Матета, Айю.

14 августа, суббота

«Челси» – «Кристал Пэлас»
Лондон. Стадион «Стемфорд Бридж». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале Setanta Sports
Прогноз Sport.ua — 2:0
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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