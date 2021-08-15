В матче 1-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Челси» на своем поле разгромил «Кристал Пэлас» со счетом 3:0.
События матча
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил Трево Чалоба (Челси).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Пулишич (Челси).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркос Алонсо (Челси).
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Источник — Setanta Sports Ukraine
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