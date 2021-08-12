ОФИЦИАЛЬНО. Ромелу Лукаку – игрок Челси

«Челси» официально сообщил о подписании форварда «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. С 28-летним игроком подписан контракт на 5 лет.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила 115 миллионов евро, что делает Лукаку самым дорогим подписанием в истории АПЛ. Зарплата форварда составит 12 миллионов евро в год.

Ранее Лукаку уже выступал за «Челси» в 2011 – 2014 годах с перерывами на две аренды. Суммарно за «Челси» бельгиец провел 15 матчей, голами не отличался.

Последние два года Лукаку провел в «Интере». В прошлом сезоне он забил 30 голов и сделал 10 ассистов в 44 матчах за миланский клуб, и выиграл с ним титул чемпиона Италии.