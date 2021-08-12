ОФИЦИАЛЬНО. Ромелу Лукаку – игрок Челси

Лондонский клуб подписал форварда «Интера»

  • 12.08.2021 20:13
  • 3213 просмотров
  • 9 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Ромелу Лукаку – игрок Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» официально сообщил о подписании форварда «Интера» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку. С 28-летним игроком подписан контракт на 5 лет.

Финансовые условия сделки не сообщаются, но, по информации СМИ, сумма трансфера составила 115 миллионов евро, что делает Лукаку самым дорогим подписанием в истории АПЛ. Зарплата форварда составит 12 миллионов евро в год.

Ранее Лукаку уже выступал за «Челси» в 2011 – 2014 годах с перерывами на две аренды. Суммарно за «Челси» бельгиец провел 15 матчей, голами не отличался.

Последние два года Лукаку провел в «Интере». В прошлом сезоне он забил 30 голов и сделал 10 ассистов в 44 матчах за миланский клуб, и выиграл с ним титул чемпиона Италии.

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Источник — ФК Челси

(22 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 12.08.2021 21:08
    0
    Хорошо.
    Теперь осталось Кейна пристроить, в МанСити.
    И сражаться в ЛЧ с ПСЖ
    Ссылка
    Rash VM
    online
      Rash VM, 12.08.2021 20:54
    -2
    _NATSGUL_, 12.08.2021 20:20
    Очень сильно усилился Челси. Молодцы!
    Усилился неплохо - это факт. Однако усилился кацапско-абрамовичский Челси - это плохо . Я за Ливерпуль
    Ссылка
    name_footbol
    online
      name_footbol, 12.08.2021 20:47
    +3
    Его 4 раза брали по бешенной цене, он считается самым дорогим игроком купленным в среднем на 340 млн
    Ссылка
    newkyiv
      newkyiv, 12.08.2021 20:37
    +3
    kolobok, 12.08.2021 20:25
    Теперь Довбика в Интер)
    Интер (Баку).
    Ссылка
    newkyiv
      newkyiv, 12.08.2021 20:35
    0
    В МЮ провалился, того же ему и тут. Генк за ним плачет. Или Гент.)
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    der_MaiStier
    online
      der_MaiStier, 12.08.2021 20:27
    +3
    Переплата раза в 3, що по трансферу, що по зарплаті. Інтер вчасно його зкинув - молодці
    Ссылка
    kolobok
    online
      kolobok, 12.08.2021 20:25
    +2
    Теперь Довбика в Интер)
    Ссылка
    _NATSGUL_
    online
      _NATSGUL_, 12.08.2021 20:20
    +3
    Очень сильно усилился Челси. Молодцы!
    Ссылка
    russol30
      russol30, 12.08.2021 20:17
    +2
    Оце ціни
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