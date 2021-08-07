Лукаку в шаге от перехода в Челси

Бельгийский форвард покинет «Интер»

  • 07.08.2021 17:23
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Лукаку в шаге от перехода в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» и «Интер» почти согласовали условия трансфера Ромелу Лукаку. Сумма трансфера составит 115 миллионов евро, другие игроки в сделку не будут включены.

Ранее «Интер» отклонил предложение «Челси» в размере 100 миллионов евро плюс защитник Маркос Алонсо.

С самим Лукаку условия личного контракта «Челси» согласовал ранее. Форвард будет зарабатывать 12 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне на счету Лукаку 30 голов и 10 ассистов в 44 матчах за «Интер» во всех турнирах. Ранее Лукаку уже выступал за «Челси» в 2011-2014 годах.

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      euro2012_za_2012euro, 07.08.2021 17:28
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