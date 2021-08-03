Интер отклонил космическое предложение Челси по Лукаку

«Челси» сделал «Интеру» предложение размером в 100 миллионов евро плюс защитник Маркос Алонсо за форварда Ромелу Лукаку. Чемпионы Италии это предложение отклонили.

Ожидается, что на этом «Челси» не прекратит борьбу за Лукаку и в ближайшее время повысит предложение до 120 миллионов евро.

Сам Лукаку ранее отклонил предложение по контракту от «Челси» в размере 10 миллионов евро в год. Лондонский клуб готов повысить предложение до 15 миллионов. В «Интере» Лукаку зарабатывает 7,5 миллиона евро в год.

В прошлом сезоне на счету Лукаку 30 голов и 10 ассистов в 44 матчах за «Интер» во всех турнирах. Ранее Лукаку уже выступал за «Челси» в 2011-2014 годах.