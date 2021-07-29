«Челси» продолжает поиски забивного центрфорварда. После неудачной попытки подписать Эрлинга Холанда клуб обратил свое внимание на Ромелу Лукаку из «Интера».

Однако сам Лукаку отказался переходить в «Челси», который предложил 28-летнему бельгийцу зарплату в 10 миллионов евро в год. Он намерен продолжить карьеру в «Интере», за который выступает с 2019 года.

Контракт Лукаку с «Интером» действует до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Лукаку 30 голов и 10 ассистов в 44 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Ранее Лукаку уже выступал за «Челси» в 2011-2014 годах.