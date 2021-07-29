Лукаку отказался переходить в Челси

Форвард хочет продолжить карьеру в «Интере»

  • 29.07.2021 14:07
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  • 1 комментарий
Лукаку отказался переходить в Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» продолжает поиски забивного центрфорварда. После неудачной попытки подписать Эрлинга Холанда клуб обратил свое внимание на Ромелу Лукаку из «Интера».

Однако сам Лукаку отказался переходить в «Челси», который предложил 28-летнему бельгийцу зарплату в 10 миллионов евро в год. Он намерен продолжить карьеру в «Интере», за который выступает с 2019 года.

Контракт Лукаку с «Интером» действует до лета 2024 года, трансферная стоимость оценивается в 100 миллионов евро. В прошлом сезоне на счету Лукаку 30 голов и 10 ассистов в 44 матчах за «Интер» во всех турнирах.

Ранее Лукаку уже выступал за «Челси» в 2011-2014 годах.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

(4 голоса)

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Комментарии
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 29.07.2021 15:09
    0
    Прально,он знает АПЛ как *облупленую*,и ему проще в Серии А
    Ссылка
    Pol Chopa
    online
      Pol Chopa, 29.07.2021 15:09
    0
    Прально,он знает АПЛ как *облупленую*,и ему проще в Серии А
    Ссылка
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