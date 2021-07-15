Челси предложил за Холанда деньги и игроков, но получил отказ

«Боруссия» Дортмунд отказалась от продажи лидера

  • 15.07.2021 18:28
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Челси предложил за Холанда деньги и игроков, но получил отказ
© Getty Images/Global Images Ukraine

По информации немецких и английских СМИ, «Боруссия» Дортмунд отказала «Челси», который предложил за форварда Эрлинга Холанда деньги и ряд игроков на выбор.

Кроме денег лондонцы предложили Каллума Хадсона-Одои или Тэмми Абрахама, однако «Боруссия» ответила отказом и подтвердила, что этим летом продавать форварда не собирается.

«Челси» ищет центрального нападающего, так как Тимо Вернер провел не лучший минувший сезон.

«Боруссия», продав этим летом Джейдона Санчо в МЮ, больше не намерена терять лидеров перед стартом нового сезона.

Претендентом на Холанда, который в минувшем сезоне Бундеслиги забил 27 голов, является и «Реал».

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Источник — Sky Sports

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