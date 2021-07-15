Челси предложил за Холанда деньги и игроков, но получил отказ

По информации немецких и английских СМИ, «Боруссия» Дортмунд отказала «Челси», который предложил за форварда Эрлинга Холанда деньги и ряд игроков на выбор.
Кроме денег лондонцы предложили Каллума Хадсона-Одои или Тэмми Абрахама, однако «Боруссия» ответила отказом и подтвердила, что этим летом продавать форварда не собирается.
«Челси» ищет центрального нападающего, так как Тимо Вернер провел не лучший минувший сезон.
«Боруссия», продав этим летом Джейдона Санчо в МЮ, больше не намерена терять лидеров перед стартом нового сезона.
Претендентом на Холанда, который в минувшем сезоне Бундеслиги забил 27 голов, является и «Реал».
Источник — Sky Sports
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