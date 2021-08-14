Цинциннати. Свитолина и Ястремская узнали имена соперниц

С 16 по 22 августа в Цинциннати, США пройдет престижный хардовый турнир WTA 1000. В нем примут участие две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Свитолина получила четвертый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча Мария Саккари – Анжелик Кербер.

Свитолина примет участие в турнире в Цинциннати в седьмой раз за карьеру. Лучший результат – полуфинал 2015 года.

Ястремская в первом раунде сыграет с обладательницей уайлд-кард Кэти Макнелли. Для Ястремской это второе участие в турнире в Цинциннати – в 2019 году она вылетела во втором раунде.