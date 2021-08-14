Цинциннати. Свитолина и Ястремская узнали имена соперниц

Две украинки выступят в основной сетке турнира

  • 14.08.2021 09:33
  • 653 просмотра
  • 1 комментарий
Цинциннати. Свитолина и Ястремская узнали имена соперниц
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

С 16 по 22 августа в Цинциннати, США пройдет престижный хардовый турнир WTA 1000. В нем примут участие две украинки – Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Свитолина получила четвертый номер посева и первый раунд пропускает. Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча Мария Саккари – Анжелик Кербер.

Свитолина примет участие в турнире в Цинциннати в седьмой раз за карьеру. Лучший результат – полуфинал 2015 года.

Ястремская в первом раунде сыграет с обладательницей уайлд-кард Кэти Макнелли. Для Ястремской это второе участие в турнире в Цинциннати – в 2019 году она вылетела во втором раунде.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Алеша Марлатко
      Алеша Марлатко, 14.08.2021 09:48
    0
    удачи и елине и дарье
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