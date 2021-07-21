Свитолина заявилась на турнир WTA 1000 в Цинциннати

Первая ракетка Украины Элина Свитолина вошла в заявочный список участниц основной сетки турнира WTA 1000 в Цинциннати.



Украинка ранее шесть раз играла в Цинциннати и свой лучший результат показала в 2015 году, когда дошла до полуфинала.



Отметим, Даяна Ястремская находится на второй позиции в альтернативном списке на попадание в основную сетку.



Турнир в Цинциннати пройдёт 16-22 августа, за неделю до старта US Open (30 августа – 11 сентября).

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