ВИДЕО. Монако проиграл Лорьяну в преддверии матчей ЛЧ против Шахтера

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Монако» потерпел неожиданное поражение от «Лорьяна» со счетом 0:1.
«Монако» после двух матчей набрал лишь 1 очко в Лиге 1.
Монегаски сыграют против «Шахтера» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов, эти поединки пройдут 17 и 25 августа в Монако и Харькове соответственно.
Лига 1. 2-й тур
«Лорьян» – «Монако» – 1:0
Гол: Моффи, 31 (пен).
«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан, Монкондюи (Ле Фе, 67), Лорьенте (Грбич, 84), Моффи (Амель, 84).
«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Павлович, Тшуамени, Диоп (Диатта, 70), Жан Лукас (Головин, 58), Фолланд, Мартинш (Фабрегас, 68), Якобс (Кайю Энрике, 57), Боаду (Бен-Йеддер, 57).
Предупреждения: Якобс, 45. Мендес, 52. Монкондюи, 56. Амель, 85. Фолланд, 90+1.
Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).
13 августа. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».
|31'
|ГОЛ ! С пенальти забил Терем Моффи (Лорьян).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.