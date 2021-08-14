2-й тур
Лорьян
1 : 0
Монако
13.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Монако проиграл Лорьяну в преддверии матчей ЛЧ против Шахтера

Монегаски после двух поединков набрали лишь 1 очко в Лиге 1

  • 14.08.2021 04:00
  • 56 просмотров
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Монако проиграл Лорьяну в преддверии матчей ЛЧ против Шахтера
© ФК Монако

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Монако» потерпел неожиданное поражение от «Лорьяна» со счетом 0:1.

«Монако» после двух матчей набрал лишь 1 очко в Лиге 1.

Монегаски сыграют против «Шахтера» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов, эти поединки пройдут 17 и 25 августа в Монако и Харькове соответственно.

Лига 1. 2-й тур

«Лорьян» – «Монако» – 1:0 

Гол: Моффи, 31 (пен).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан, Монкондюи (Ле Фе, 67), Лорьенте (Грбич, 84), Моффи (Амель, 84).

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Павлович, Тшуамени, Диоп (Диатта, 70), Жан Лукас (Головин, 58), Фолланд, Мартинш (Фабрегас, 68), Якобс (Кайю Энрике, 57), Боаду (Бен-Йеддер, 57).

Предупреждения: Якобс, 45. Мендес, 52. Монкондюи, 56. Амель, 85. Фолланд, 90+1.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

13 августа. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».

События матча
31' ГОЛ ! С пенальти забил Терем Моффи (Лорьян).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности