ВИДЕО. Монако проиграл Лорьяну в преддверии матчей ЛЧ против Шахтера

В матче 2-го тура чемпионата Франции «Монако» потерпел неожиданное поражение от «Лорьяна» со счетом 0:1.

«Монако» после двух матчей набрал лишь 1 очко в Лиге 1.

Монегаски сыграют против «Шахтера» в 4-м раунде квалификации Лиги чемпионов, эти поединки пройдут 17 и 25 августа в Монако и Харькове соответственно.

Лига 1. 2-й тур

«Лорьян» – «Монако» – 1:0

Гол: Моффи, 31 (пен).

«Лорьян»: Нарди, Морель, Абержель, Ле Гофф, Игор Силва, Ляпорт, Мендес, Лемуан, Монкондюи (Ле Фе, 67), Лорьенте (Грбич, 84), Моффи (Амель, 84).

«Монако»: Нюбель, Сидибе, Дисаси, Павлович, Тшуамени, Диоп (Диатта, 70), Жан Лукас (Головин, 58), Фолланд, Мартинш (Фабрегас, 68), Якобс (Кайю Энрике, 57), Боаду (Бен-Йеддер, 57).

Предупреждения: Якобс, 45. Мендес, 52. Монкондюи, 56. Амель, 85. Фолланд, 90+1.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

13 августа. Лорьян. Стадион «Стад дю Мустуар».