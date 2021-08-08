В пятницу, 13 августа, состоится матч 2-го тура французской Лиги 1, в котором «Лорьян» на домашнем стадионе «Стад дю Мустуар» примет «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Лорьян»

«Мерлузовые» в прошлом сезоне с огромным трудом избежали понижения в классе, финишировав на 16-й строчке турнирной таблицы. Лишь на два очка «Лорьяну» удалось оторваться от зоны вылета. Поэтому команда Кристофа Пелисье вряд ли может ставить перед собой задачи борьбы за еврокубки, пока ей нужно будет стать типичным середняком.

Вряд ли после победы в Лиге 2 кто-то ждал от «Лорьяна» больших успехов в элите, так что в данный момент у этого клуба дела обстоят неплохо. В первом туре нового сезона «мерлузовые» сыграли вничью с «Сент-Этьеном» со счетом 1:1.

«Монако»

Команда Нико Ковача также стартовала в новом сезоне с ничьей 1:1, но её соперником в домашнем поединке был «Нант». Монегаскам по итогам минувшей кампании удалось вернуться в Лигу чемпионом, они заняли третье место, пропустив вперед только ПСЖ и «Лилль».

Однако в прошлом сезоне «Монако» не играл в еврокубках, а теперь этому клубу придется вспоминать, каково это – играть на два фронта. Впрочем, четыре года назад «красно-белые» успешно совместили чемпионство с полуфиналом Лиги чемпионов, так что «мышечная память» еще может проснуться.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Монако» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.80 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Лорьян»: Нарди – Игор Силва, Мендес, Ляпорт, Морель, ле Гофф, Ле Фе, Лемуан, Абергель, Моффи, Лорьенте.

«Монако»: Нюбель – Агилар, Дисаси, Бадьяшиль, Кайо Энрике, Мартинс, Чуамени, Лукас, Диоп, Фолланд, Боаду.

13 августа, пятница