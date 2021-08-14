КРИВЦОВ: «Это был день левши. Говорю Тарасу: ты левша – должен забить»

Защитник «Шахтера» Сергей Кривцов в эфире телеканалов «Футбол 1/2/3» рассказал о победе над «Металлистом 1925» (2:0), адаптации к новой схеме и импровизации в голевой атаке:

– Поздравляем с победой! Прокомментируй этот непростой поединок.

– Спасибо за поздравление. Да, встреча получилась непростой, соперник сыграл в хороший футбол. До этого я смотрел два их матча – хорошая команда с квалифицированными футболистами. Думаю, «Металлист 1925» будет вверху турнирной таблицы, потому что ребята не боятся играть в футбол и выходят из обороны за счет короткого паса. С такими командами приятно играть!

– В первом тайме «Шахтер» лишь единожды пробил по воротам соперника. В связи с этим было какое-то давление и что тренерский штаб изменил в перерыве?

– Было мало движения впереди, пытались вскрыть эту оборону за счет действий на фланге, но никакого результата в первом тайме это не дало. Затем начали больше бежать за спину и открывать зоны для наших нападающих и атакующих полузащитников, что и вылилось в счет 2:0.

– После возвращения из сборной ты провел первый матч за «Шахтер». Насколько изменились функции центрального защитника при Роберто Де Дзерби?

– Тяжело из-за того, что я долгое время не чувствовал игрового ритма, плюс новая тактика и совершенно другая игра центральных защитников. Признаюсь, немного тяжело в плане работы с мячом, но матчи для того и существуют. Буду в дальнейшем оттачивать эти навыки в тренировочном процессе. Рад снова вернуться на поле.

– Тарас Степаненко сказал, что 80% от забитого мяча принадлежит тебе, ведь при стандарте вы поменялись ролями. Как распределишь вклад в этот гол?

– По-кумовски – 50 на 50. Я ему сказал, что он забьет, потому что вычитал, что сегодня день левши. Говорю: ты левша – должен забить. Как раз перед этим угловым Тарас должен был бежать на ближнюю штангу, а мне надо было замыкать. Решили поменяться – хорошо, что сработало. Поздравляю его!

– Ваш следующий соперник – «Монако», который в прошлом сезоне лучше остальных в Европе играл при стандартах. Что изменилось в этом компоненте с приходом Роберто Де Дзерби?

– Изменилось расположение игроков при стандартах в обороне. В атаке также есть свои наработки. Не могу рассказать ничего конкретного, но изменилось многое.