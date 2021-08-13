Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Ворскла

В субботу, 14 августа, состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и полтавская «Ворскла». Игра пройдет в Луцке на поле стадиона «Авангард», начало - в 17:00.
«Верес» – «Ворскла». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Верес» - «Ворскла» покажет телеканал «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» – «Ворскла».
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Источник — Sport.ua
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