ФОТО. Салфетку со слезами Месси хотят продать за космическую сумму

Во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне» Лионель Месси не сдержал слез. Его жена Антонелла Роккуццо подала ему салфетку, которой он вытирал слезы.
Сейчас эту салфетку собираются выставить на аукцион. Стартовая цена – 1 миллион долларов.
Напомним, после ухода из «Барселоны» Месси подписал контракт с ПСЖ.
mercadolibre.ar
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