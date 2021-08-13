ФОТО. Салфетку со слезами Месси хотят продать за космическую сумму

Цена салфетки – 1 миллион долларов

  • 13.08.2021 19:25
  • 667 просмотров
  • 7 комментариев
ФОТО. Салфетку со слезами Месси хотят продать за космическую сумму
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Во время прощальной пресс-конференции в «Барселоне» Лионель Месси не сдержал слез. Его жена Антонелла Роккуццо подала ему салфетку, которой он вытирал слезы.

Сейчас эту салфетку собираются выставить на аукцион. Стартовая цена – 1 миллион долларов.

Напомним, после ухода из «Барселоны» Месси подписал контракт с ПСЖ.

Getty Images/Global Images Ukraine


mercadolibre.ar

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Комментарии
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    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 13.08.2021 19:53
    +1
    Больные люди, футбол превратили в какую-то пародию на спорт.
    Ссылка
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 13.08.2021 19:52
    +1
    Вот нЕймар не додумался до этого, он бы уже в разы больше заработал чем на футболе.
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    zhyr
      zhyr, 13.08.2021 19:45
    0
    Шелдону не віддавайте))))
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    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 13.08.2021 19:39
    +1
    У мене є повний комплект серветок зі сльозами футболістів Барселони.
    Звертайтесь. Недорого.
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    BekXan
      BekXan, 13.08.2021 19:37
    +3
    И скажите что человечество не де.....Вообщем без мозгов !
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    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 13.08.2021 19:28
    +5
    А обрывки туалетной бумаги, которой Месси обтирает свою попу, не пытались продавать?😃 Найдутся такие, что купят)))
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    salomon77757
      salomon77757, 13.08.2021 19:26
    +7
    Конченые. Уже б и туалетную бумагу использованную выставляли.
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