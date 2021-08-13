Скаут Серии А: «У Коваленко будет шанс вернуться в Аталанту»

Аренда в «Специю» положительно скажется на украинском игроке, уверен Алекс Великих

  • 13.08.2021 16:09
  • 275 просмотров
  • 2 комментария
Скаут Серии А: «У Коваленко будет шанс вернуться в Аталанту»
© ФК Специя. Виктор Коваленко

Скаут Серии А Алекс Великих оценил перспективы на возвращение 25-летнего украинского полузащитника Виктора Коваленко в «Аталанту» после аренды в «Специи». Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

«Считаю, что в «Специи» у Коваленко будут большие шансы стать игроком основы, укрепиться психологически, стать увереннее в новом чемпионате и адаптироваться к жизни в Италии, выучить язык и стать важным футболистом, который, безусловно, может получить шанс вернуться в «Аталанту», а может и перейти в другой сильный клуб.

Нужно верить в украинских игроков и поддерживать их в новых реалиях, ведь от того, насколько быстро они смогут адаптироваться и играть в топ-чемпионатах, настолько быстро они смогут реально помочь сборной Украины и ее новому тренеру пройти квалификацию на ЧМ-2022. Возраст Коваленко идеален и для нового цикла — выхода на Евро в Германии», — считает Великих.

Коваленко перешел в «Аталанту» из донецкого «Шахтера» минувшей зимой за €700 тысяч. Но за первую команду «Аталанты» Коваленко сыграл всего один матч, проведя на поле 4 минуты.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 13.08.2021 16:29
    0
    Энди Мир, 13.08.2021 16:16
    Ага, если только Малиновский поменяет фамилию на коваленко.
    Малиновский тоже заиграл не сразу. Причем даже в Бельгии
    Ссылка
    Энди Мир
    online
      Энди Мир, 13.08.2021 16:16
    0
    Ага, если только Малиновский поменяет фамилию на коваленко.
    Ссылка
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