Скаут Серии А: «У Коваленко будет шанс вернуться в Аталанту»

Скаут Серии А Алекс Великих оценил перспективы на возвращение 25-летнего украинского полузащитника Виктора Коваленко в «Аталанту» после аренды в «Специи». Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

«Считаю, что в «Специи» у Коваленко будут большие шансы стать игроком основы, укрепиться психологически, стать увереннее в новом чемпионате и адаптироваться к жизни в Италии, выучить язык и стать важным футболистом, который, безусловно, может получить шанс вернуться в «Аталанту», а может и перейти в другой сильный клуб.

Нужно верить в украинских игроков и поддерживать их в новых реалиях, ведь от того, насколько быстро они смогут адаптироваться и играть в топ-чемпионатах, настолько быстро они смогут реально помочь сборной Украины и ее новому тренеру пройти квалификацию на ЧМ-2022. Возраст Коваленко идеален и для нового цикла — выхода на Евро в Германии», — считает Великих.

Коваленко перешел в «Аталанту» из донецкого «Шахтера» минувшей зимой за €700 тысяч. Но за первую команду «Аталанты» Коваленко сыграл всего один матч, проведя на поле 4 минуты.