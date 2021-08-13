СТУПАР: «В стартовых турах УПЛ не обошлось без результативных ошибок судей»

Известный рефери Мирослав Ступар прокомментировал высказывания директор по футболу донецкого «Шахтера» Дарио Срны, который высказал претензии к рефери, не назначивших, по его мнению, в стартовых турах чемпионата УПЛ сразу три пенальти в ворота соперников «горняков».



«У Дарио Срны имеются претензии по двум матчам – со «Львовом» и «Александрией». Поскольку галичан «горняки» крупно одолели - 3:0 и ошибки рефери если даже и были, то оказались не результативными и не повлияли на итоговый счет, поэтому нет смысла на них останавливаться.



Что касается противостояния с «Александрией», то я считаю, что арбитр Владимир Новохатный в конце матча поступил правильно, не наказав гостей 11-метровым, поскольку в первой фазе этой атаки сначала сфолил Лассина Траоре в борьбе с Владиславом Бабогло, а уже затем было нарушение правил со стороны александрийца Каспарса Дубры. И если бы на этом поединке была задействована система VAR, то я убежден, что после просмотра этого эпизода арбитр сразу бы четко разобрался.



К сожалению, в стартовых турах уже не обошлось без результативных ошибок рефери и их ассистентов в матчах «Ворскла» — «Днепр-1», «Мариуполь» — «Десна», «Днепр-1» — «Мариуполь». И будь у арбитров надежный «суфлер»-VAR, то этих промахов можно было бы избежать. Поэтому посоветовал бы клубам именно на этой проблеме акцентировать внимание», – сказал Ступар.