Оболонь получила вторую дозу вакцины от коронавируса

Команда вакцинировалась прямо на стадионе

  • 13.08.2021 11:44
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Оболонь получила вторую дозу вакцины от коронавируса
© ФК Оболонь

Выступающая в Первой лиге киевская «Оболонь» прошла второй этап вакцинации от коронавируса.
 
«Футболистов и персонал «Оболони» вакцинировали Pfizer на стадионе «Оболонь Арена» через три недели после первого этапа. Отныне «бело-зеленые» не будут проходить обязательные ПЦР-тесты на наличие COVID-19 каждые 14 дней согласно утвержденного медицинского протокола, – сообщает пресс-служба киевского клуба.
 
«Оболонь» выступает во Первой лиге Украины, на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице, но имеет игру в запасе.

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Источник — ФК Оболонь

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