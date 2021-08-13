Оболонь получила вторую дозу вакцины от коронавируса

Выступающая в Первой лиге киевская «Оболонь» прошла второй этап вакцинации от коронавируса.
«Футболистов и персонал «Оболони» вакцинировали Pfizer на стадионе «Оболонь Арена» через три недели после первого этапа. Отныне «бело-зеленые» не будут проходить обязательные ПЦР-тесты на наличие COVID-19 каждые 14 дней согласно утвержденного медицинского протокола, – сообщает пресс-служба киевского клуба.
«Оболонь» выступает во Первой лиге Украины, на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице, но имеет игру в запасе.
Источник — ФК Оболонь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.