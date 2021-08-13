Оболонь получила вторую дозу вакцины от коронавируса

Выступающая в Первой лиге киевская «Оболонь» прошла второй этап вакцинации от коронавируса.



«Футболистов и персонал «Оболони» вакцинировали Pfizer на стадионе «Оболонь Арена» через три недели после первого этапа. Отныне «бело-зеленые» не будут проходить обязательные ПЦР-тесты на наличие COVID-19 каждые 14 дней согласно утвержденного медицинского протокола, – сообщает пресс-служба киевского клуба.



«Оболонь» выступает во Первой лиге Украины, на данный момент занимает шестое место в турнирной таблице, но имеет игру в запасе.

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