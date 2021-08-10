В матче 3-го тура Первой лиги Украины киевская «Оболонь» на выезде обыграла «Ужгород» со счетом 2:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Батальский (Оболонь).
|27'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Лобов (Оболонь).
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Источник — Sport.ua
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