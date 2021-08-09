Первая лига. Оболонь на выезде обыграла Ужгород

«Пивовары» одержали первую победу в сезоне

  • 09.08.2021 19:52
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  • 1 комментарий
Первая лига. Оболонь на выезде обыграла Ужгород
© ФК Оболонь

Сегодня «Оболонь» в заключительном матче третьего тура Первой лиги на выезде обыграла «Ужгород». Для «Оболони» это первая победа в нынешнем сезоне.

«Ужгород» - «Оболонь» - 0:2
Голы: Лобов 27, Батальский 90+2

«Оболонь» благодаря этой победе набрала 4 очка и вышла на шестое место в турнирной таблице. Также у «пивоваров» в запасе матч против «Альянса». «Ужгород» идет последним – закарпатская команда единственная в нынешнем сезоне Первой лиги, кто еще не набрал ни одного очка.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    almost
      almost, 09.08.2021 20:32
    0
    Ужгород казался крепкой командой, а тут одни пролёты...
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