Первая лига. Оболонь на выезде обыграла Ужгород

Сегодня «Оболонь» в заключительном матче третьего тура Первой лиги на выезде обыграла «Ужгород». Для «Оболони» это первая победа в нынешнем сезоне.

«Ужгород» - «Оболонь» - 0:2

Голы: Лобов 27, Батальский 90+2

«Оболонь» благодаря этой победе набрала 4 очка и вышла на шестое место в турнирной таблице. Также у «пивоваров» в запасе матч против «Альянса». «Ужгород» идет последним – закарпатская команда единственная в нынешнем сезоне Первой лиги, кто еще не набрал ни одного очка.