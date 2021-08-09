Первая лига. Оболонь на выезде обыграла Ужгород

Сегодня «Оболонь» в заключительном матче третьего тура Первой лиги на выезде обыграла «Ужгород». Для «Оболони» это первая победа в нынешнем сезоне.
«Ужгород» - «Оболонь» - 0:2
Голы: Лобов 27, Батальский 90+2
«Оболонь» благодаря этой победе набрала 4 очка и вышла на шестое место в турнирной таблице. Также у «пивоваров» в запасе матч против «Альянса». «Ужгород» идет последним – закарпатская команда единственная в нынешнем сезоне Первой лиги, кто еще не набрал ни одного очка.
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Источник — Sport.ua
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