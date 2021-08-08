Первая лига. Ничья Волыни и Альянса, победа Подолья, без голов у Олимпика

В Первой лиге состоялись три матча 3-го тура.
«Подолью» удалось победить 3:0 в поединке с ВПК-Агро, а вот «Волынь» и «Олимпик» свои встречи свели к ничейным результатам.
Первая лига. 3-й тур
Подолье - ВПК-Агро 3:0
Голы: Островский, 20, Пернацкий, 62, Коваль, 74
Альянс - Волынь 0:0
Нива - Олимпик 0:0
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Источник — Sport.ua
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