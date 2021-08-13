Директор Челси: «Мы счастливы, что Лукаку вернулся»

Марина Грановская поделилась впечатлениями о подписании бельгийского нападающего

  • 13.08.2021 01:55
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Директор Челси: «Мы счастливы, что Лукаку вернулся»
© ФК Челси

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала подписание бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

«Ромелу Лукаку – один из лучших нападающих и бомбардиров мира. Мы счастливы, что он вернулся в клуб, который любит. Мы рады, что этот талантливый футболист присоединится к действующим чемпионам Европы.

Мы несомненно хотим развить успех прошлого сезона, и Лукаку должен сыграть важную роль в этом. Я уверена, что болельщики «Челси» с удовольствием присоединятся ко мне и скажут ему: «Добро пожаловать домой, Ромелу!», — отметила Марина.

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Источник — ФК Челси

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