Директор Челси: «Мы счастливы, что Лукаку вернулся»

Директор «Челси» Марина Грановская прокомментировала подписание бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

«Ромелу Лукаку – один из лучших нападающих и бомбардиров мира. Мы счастливы, что он вернулся в клуб, который любит. Мы рады, что этот талантливый футболист присоединится к действующим чемпионам Европы.

Мы несомненно хотим развить успех прошлого сезона, и Лукаку должен сыграть важную роль в этом. Я уверена, что болельщики «Челси» с удовольствием присоединятся ко мне и скажут ему: «Добро пожаловать домой, Ромелу!», — отметила Марина.