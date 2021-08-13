Сочи в ауте. Фиаско для России: вторая команда выбыла из Лиги конференций

В Европе 12 августа прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

Второй российский клуб выбыл из еврокубков. Команда «Сочи» проиграла «Партизану» из Белграда в серии пенальти (2:2, пен – 2:4). Причем сербская команда забила спасительный гол в самой концовке второго тайма.

Ранее казанский «Рубин» также не сумел преодолеть барьер 3-го раунда квалификации, дома проиграв в экстратаймах польскому «Ракуву» (0:1 д.в.)

Таким образом, осенью Россия будет представлена в еврокубках тремя командами (из пяти стартовавших): «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Локомотив» выступят в групповом раунде Лиги Европы.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q3. Ответные матчи, 12 августа

Партизан (Сербия) – Сочи (Россия) – 2:2 (пен. 4:2) (первый матч – 1:1)

Голы: Йойич, 55, Шчекич, 90 – Терехов, 33, 76.