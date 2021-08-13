Партизан Б
6 : 4
Сочи
12.08.2021, FT

Сочи в ауте. Фиаско для России: вторая команда выбыла из Лиги конференций

Казанский «Рубин» также не сумел преодолеть барьер 3-го раунда квалификации

  • 13.08.2021 00:57
  • 781 просмотр
  • 4 комментария
Сочи в ауте. Фиаско для России: вторая команда выбыла из Лиги конференций
© ФК Сочи

В Европе 12 августа прошли ответные матчи 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

Второй российский клуб выбыл из еврокубков. Команда «Сочи» проиграла «Партизану» из Белграда в серии пенальти (2:2, пен – 2:4). Причем сербская команда забила спасительный гол в самой концовке второго тайма.

Ранее казанский «Рубин» также не сумел преодолеть барьер 3-го раунда квалификации, дома проиграв в экстратаймах польскому «Ракуву» (0:1 д.в.)

Таким образом, осенью Россия будет представлена в еврокубках тремя командами (из пяти стартовавших): «Зенит» сыграет в Лиге чемпионов, а «Спартак» и «Локомотив» выступят в групповом раунде Лиги Европы.

Лига конференций 2021/22

Квалификация Q3. Ответные матчи, 12 августа

Партизан (Сербия) – Сочи (Россия) – 2:2 (пен. 4:2) (первый матч – 1:1)

Голы: Йойич, 55, Шчекич, 90 – Терехов, 33, 76.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Andy Chak
      Andy Chak, 13.08.2021 01:20
    +3
    Правда бюджети парашинських клубів і наших, це небо і земля, а результат один - для чого платити більше?
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 13.08.2021 01:15
    0
    Не только у нас калеки типа колоса и ворсклы)
    Ссылка
    Alex Romanov
      Alex Romanov, 13.08.2021 01:14
    -4
    Тот случай, когда наши и российские клубы друг друга стоят. Единственные две страны из ТОП12, которые потеряли уже двух представителей.
    Ссылка
    Олексій Коваль
    online
      Олексій Коваль, 13.08.2021 01:11
    +4
    Мелочь, но приятно
    Ссылка
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