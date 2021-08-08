Партизан – Сочи. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Вице-чемпион Сербии должен проходить российского дебютанта

  • 08.08.2021 15:51
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Партизан – Сочи. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
© ФК Партизан

В четверг, 12 августа, состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором сербский «Партизан» примет российский «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Партизан»

 

Вице-чемпион Сербии начал нынешнюю еврокубковую кампанию со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где уверенно прошел словацкий ДАК, одержав две победы с общим счетом 3:0. А вот российский «Сочи» оказался более крепким орешком, первый поединок с ним завершился вничью 1:1.

Но все же опыта выступлений на евроарене «Партизану» не занимать, а потому именно он является фаворитом противостояния. Должны помочь и родные стены, и относительно большой перелет для соперника. А вот правило выездного гола в этом сезоне отменили, так что нулевая ничья не устроит, нужно побеждать.

«Сочи»

 

Несмотря на то, что клуб был основан всего три года назад, по итогам прошлого сезона российской Премьер-лиги команда Владимира Федотова сумела добыть путевку в новый еврокубок, финишировав пятой в турнирной таблице элитного дивизиона.

Дебют в Лиге конференций состоялся 22 июля, тогда сочинцы разгромили со счетом 3:0 азербайджанский клуб «Кешля» в первом поединке второго квалификационного раунда. В ответной игре на выезде «Сочи» выиграл со счетом 4:2 и вышел на «Партизан».

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Партизан» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Сочи»: Заболотный – Барач, Родриго, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Воробьев, Бурмистров, Дуганджич.

«Партизан»: Стеванович – Милькович, Вуячич, Саничанин, Урошевич, Шчекич, Зделар, Холендер, Пантич, Йович, Рикардо Гомеш.

12 августа, четверг

«Партизан» – «Сочи» (Первый матч – 1:1)
Белград. Стадион «Партизана». 22:00
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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