В четверг, 12 августа, состоится ответный матч третьего раунда квалификации Лиги конференций, в котором сербский «Партизан» примет российский «Сочи». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Партизан»

Вице-чемпион Сербии начал нынешнюю еврокубковую кампанию со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где уверенно прошел словацкий ДАК, одержав две победы с общим счетом 3:0. А вот российский «Сочи» оказался более крепким орешком, первый поединок с ним завершился вничью 1:1.

Но все же опыта выступлений на евроарене «Партизану» не занимать, а потому именно он является фаворитом противостояния. Должны помочь и родные стены, и относительно большой перелет для соперника. А вот правило выездного гола в этом сезоне отменили, так что нулевая ничья не устроит, нужно побеждать.

«Сочи»

Несмотря на то, что клуб был основан всего три года назад, по итогам прошлого сезона российской Премьер-лиги команда Владимира Федотова сумела добыть путевку в новый еврокубок, финишировав пятой в турнирной таблице элитного дивизиона.

Дебют в Лиге конференций состоялся 22 июля, тогда сочинцы разгромили со счетом 3:0 азербайджанский клуб «Кешля» в первом поединке второго квалификационного раунда. В ответной игре на выезде «Сочи» выиграл со счетом 4:2 и вышел на «Партизан».

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Партизан» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.07 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Сочи»: Заболотный – Барач, Родриго, Прохин, Терехов, Цаллагов, Нобоа, Маргасов, Воробьев, Бурмистров, Дуганджич.

«Партизан»: Стеванович – Милькович, Вуячич, Саничанин, Урошевич, Шчекич, Зделар, Холендер, Пантич, Йович, Рикардо Гомеш.

12 августа, четверг